Europäisches Zentrum für Jüdische Gelehrsamkeit wird eröffnet

Ein »Europäisches Zentrum für Jüdische Gelehrsamkeit« wird am 18. August in Potsdam eröffnet. Zu dem Festakt wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet, wie die Universität Potsdam ankündigte.

UMBAU Die Bildungsstätte befindet sich auf dem Campus Am Neuen Palais. Sie umfasst die School of Jewish Theology an der Universität Potsdam sowie die Rabbinerseminare Abraham Geiger Kolleg und Zacharias Frankel College. Dafür wurden die frühere Orangerie und das Nordtorgebäude des Schlosses umgebaut.

Zudem entstand eine Synagoge, der erste Neubau eines jüdischen Gotteshauses in Potsdam nach dem Völkermord an den Juden. kna