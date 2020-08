Israelische Kampfflugzeuge in Nordrhein-Westfalen erwartet

Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden am Montag am Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren erwartet. Die Jets reisen unter anderem für gemeinsame Militärübungen mit der Bundeswehr nach Deutschland an.

Darüber hinaus ist ein symbolträchtiges Erinnern geplant. Am Dienstag etwa soll eine deutsch-israelische Formation den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen - zum Gedenken an das Olympiaattentat von 1972.

Der Rückflug führt am Stadtrand von Dachau vorbei. An der dortigen KZ-Gedenkstätte will die deutsch-israelische Delegation einen Kranz niederlegen. Nörvenich ist der Ausgangspunkt für die Aktivitäten. dpa