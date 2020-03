Israels Botschafter mit Coronavirus infiziert

Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff (65), und ein weiterer israelischer Diplomat haben sich mit dem Coronavirus infiziert.Die israelische Botschaft twitterte, auch der Gesandte des Staates Israel sei infiziert.

Bundestagsabgeordneter Die beiden Diplomaten seien nach einem Treffen mit einem infizierten Bundestagsabgeordneten positiv getestet worden, teilte das israelische Außenministerium am Dienstag mit.

Der Botschafter & sein Stellvertreter wurden getestet, nachdem sie an einem Treffen mit einer Person teilgenommen hatten, bei der kurz darauf #COVID19 diagnostiziert wurde. Die Botschaft ist bis auf Weiteres geschlossen. Die Angestellten befinden sich in Heimquarantäne. (2/2) — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) March 17, 2020

Sie seien zuhause, und es gehe ihnen gut. 150 Botschaftsangestellte seien in Heimquarantäne. Die Botschaft in Berlin teilte in ihrem Tweet mit, sie sei bis auf Weiteres geschlossen. dpa/ja