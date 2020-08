Auftritt in Abu Dhabi?

Der israelische Popsänger Omer Adam (26) wird voraussichtlich als erster Israeli in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VRE) auftreten. Das berichtete die Website »World Israel News«. Jerusalem und Abu Dhabi hatten in der vergangenen Woche die geplante Aufnahme diplomatischer Beziehungen bekanntgegeben.

MISRACHI Adam, einer der populärsten Sänger Israels, mischt in seiner Musik orientalische (Misrachi)-Klänge und westlichen Pop. Dem Bericht zufolge wurde er von Hamad Bin Khalifa Al Nahyan eingeladen, einem Mitglied der königlichen Familie von Dubai und wohlhabendem Geschäftsmann.

Vielleicht wird der Auftritt in den Emiraten sogar schon vor der Unterzeichnung eines Friedensvertrags möglich sein.

Der Sprecher von Omer Adam, Ofer Menachem, sagte der israelischen Zeitung »Maariw«, möglicherweise werde der Auftritt in den Emiraten sogar schon vor der Unterzeichnung eines Friedensvertrags möglich sein.

VIDEOCLIP Bereits im Juni wurde Omer Adam einem Publikum in den VRE bekannt, als das israelische Außenministerium einen Videoclip veröffentlichte, in dem sich der Sänger (auf Hebräisch) für die Unterstützung der jüdischen Gemeinde in der Region durch die Führer des Landes bedankt hatte.

In einem Antwortclip sagte Scheich Hamad Bin Khalifa Al Nahyan: »Lieber Omer. Wir hoffen, dich so bald wie möglich in den VRE zu sehen.« ja