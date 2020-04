Glückwunsch, Gemeindewahl, Gymnasium

Glückwünsche

Glückwünsche zur erneuten Wahl zum Oberbürgermeister Münchens übermittelte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, an Dieter Reiter. Er hatte am vergangenen Sonntag die Stichwahl gewonnen. »Auch wir in der jüdischen Gemeinschaft wissen, was für einen treuen Freund und verlässlichen Partner wir in ihm haben«, erklärte Knobloch noch am Wahlabend. ikg

Gemeindewahl

Die aktuelle Krisen­situation hat auch Auswirkungen auf die Gemeindewahlen. Sie sollten eigentlich Anfang Juli stattfinden. Die Wahlkommission entschied sich jetzt aber für eine Verschiebung, da unter den gegebenen Umständen eine reguläre Wahlbewerbung nahezu unmöglich sei. Der neue Termin, voraussichtlich soll er im Herbst sein, steht aber noch nicht endgültig fest. ikg

Gymnasium

Eine Terminverschiebung findet auch bei der Anmeldung für das Jüdische Gymnasium statt. Die Ausgabe der Grundschul-Übertrittszeugnisse wurde bayernweit auf den 11. Mai verlegt. Gleich danach, vom 12. bis einschließlich 14. Mai, erfolgt von 8 bis 16.15 Uhr im Direktorat des Gymnasiums (1. Stock) die Anmeldung. Der Probeunterricht für Kinder, die den Übertritt aufs Gymnasium nicht auf Anhieb geschafft haben, findet vom 26. bis 28. Mai in Kooperation mit dem Theresien-Gymnasium statt. ikg

Spenden

Das Coronavirus hat auch den WIZO-Damen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der geplante Brunch am 15. März musste abgesagt werden. Damit entfielen auch die dringend benötigten »Hot Meal«-Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Israel. Zehn Euro garantieren eine Woche lang eine warme Mahlzeit, 25 Euro einen ganzen Monat lang und 100 Euro ein Vierteljahr. Bei der Stadtsparkasse München ist ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE32 7015 0000 1002 0099 81, BIC: SSKMDEMMXXX. ikg

Videochat

Die Corona-Krise hat die Arbeit der Gemeinde stark verändert. Die neue Geschäftsführung zum Beispiel stellte sich den einzelnen Abteilungen per Videochat vor. Diese Technik wird zum Nutzen der ganzen Gemeinde weiter ausgebaut. Gemeinde­interne Veranstaltungen und kulturelle Events sollen so schon in naher Zukunft zugänglich gemacht werden. ikg

Service

Einen kostenlosen Lieferservice für Bücher bietet während der Ausgangsbeschränkungen die Literaturhandlung für den Raum München an. Die bestellten Bücher werden vor der Haustüre abgelegt. Eine Kontaktaufnahme wird telefonisch unter 089/280 01 35 oder per E-Mail unter info@literaturhandlung.de (www.literaturhandlung.de) erbeten. ikg

Newsletter

Die Israelitische Kultusgemeinde möchte ihren Mitgliedern in der derzeitigen schwierigen Situation so gut wie möglich zur Seite stehen. Informationen über die aktuellen Entwicklungen werden daher ab sofort in einem Newsletter veröffentlicht. Dieser kann problemlos direkt über die Webseite der Israelitischen Kultusgemeinde abonniert werden. Ohne ausdrückliche Zustimmung darf der Newsletter aus Datenschutzgründen jedoch nicht zugeschickt werden. ikg