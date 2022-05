»Herrliches neues Gebäude und ruiniertes Ansehen«

Die Affäre um das Abraham Geiger Kolleg (AGK) weitet sich aus. Am Sonntag erklärte der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology in Potsdam, Daniel Krochmalnik, seinen Rückzug von diesem Amt. Er begründete den Schritt mit der Veröffentlichung neuer Vorwürfe gegen das AGK im Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«.

Krochmalnik war seit 2018 Professor für Jüdische Religion und Philosophie in Potsdam. Im April trat er in den Ruhestand, wollte jedoch sein Lehrdeputat und die Tätigkeit als geschäftsführender Direktor zunächst weiterführen. Wegen eines medizinischen Eingriffs habe er aber nun »nicht die Kraft für diese Schlammschlacht«, begründete er den Schritt in einem Schreiben an den Uni-Präsidenten. Krochmalnik galt bisher als Vertrauter von Rabbiner Walter Homolka.

kapitalgesellschaft Homolka ist nicht nur Geschäftsführer des als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) firmierenden AGK. Seit 2014 ist er auch ordentlicher Professor an der School of Jewish Theology. Innerhalb der gGmbH ist der 57-Jährige darüber hinaus einziger Gesellschafter. Laut Handelsregister hält Homolka 90 Prozent der Geschäftsanteile; die übrigen zehn Prozent gehören der Leo Baeck Foundation, welche Homolka aber mit der Wahrnehmung des Stimmrechts betraut hat. Im Gegensatz zu anderen Kapitalgesellschaften ist eine gGmbH weder körperschafts- noch gewerbesteuerpflichtig. Sie unterliegt aber nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht. Auch das Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes findet keine Anwendung.

Personen aus Homolkas Umfeld sprechen laut »Spiegel« von »Herrscherallüren, zerstörten Karrieren und einer Atmosphäre, in der Loyalität wichtiger sei als Fachwissen«. Ein Student habe sich im Januar an die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät gewandt und sich darüber beschwert, dass ein Mitarbeiter des Kollegs, der zugleich Ehemann Homolkas ist, ihm pornografisches Material geschickt habe. Die »Welt« hatte den Fall kürzlich publik gemacht.

Eine Untersuchungskommission der Universität prüft aktuell »diverse Vorwürfe« gegen Homolka und seinen Ehemann, ein Abschlussbericht liegt noch nicht vor. Zudem wurde laut »Spiegel« einer Studentin am Zacharias Frankel College – einer ebenfalls von Homolka geführten Einrichtung – kurz vor ihrer Ordination als Rabbinerin gekündigt. Sie soll sich intern für eine Aufklärung der Vorwürfe starkgemacht haben.

selbstbeschädigung Krochmalnik sieht die Dinge ganz anders. Er bedauert in seinem Brief, dass die Sache überhaupt publik geworden sei. »Es ist mir leider nicht gelungen, meinen Kollegen klarzumachen, dass eine öffentliche Beschädigung des AGK und seines Direktors zwangsläufig eine Selbstbeschädigung der School sei.« Seine Appelle, »den unsittlichen Mailverkehr eines Mitarbeiters niedriger zu hängen«, hätten nichts gefruchtet. Mit Hinweis auf den 2021 eröffneten Neubau des AGK schreibt er: »Nun haben wir ein herrliches neues Gebäude und ein ruiniertes öffentliches Ansehen, das schmerzt.«

Der Zentralrat der Juden hatte vergangene Woche eine zeitnahe, unabhängige Prüfung der Vorgänge durch eine Anwaltskanzlei angekündigt. Das AGK ist vom Zentralrat unabhängig, sodass dieser kaum gegen Rabbiner Homolka vorgehen könnte, sollten Verfehlungen festgestellt werden. Auf Anfrage hieß es beim Zentralrat: »Sollte die Untersuchung zeigen, dass die vorhandenen Strukturen des AGK Machtmissbrauch oder sexualisierte Belästigung begünstigen, dann müssen auf der Grundlage der Erkenntnisse entsprechende Konsequenzen gezogen werden.« Eine gründliche Aufklärung sei auch im Sinne der Opfer. »Daher hat die unabhängige Untersuchung jetzt Priorität.«

Für Christoph Schulte, Professor für Jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam, ein starkes Zeichen. Er finde es problematisch, dass Homolka zwar seine öffentlichen Ämter ruhen lasse, aber weiter als alleiniger Firmeninhaber und Geschäftsführer die Kontrolle über das Abraham Geiger Kolleg ausübe. »Dort besteht das Machtsystem Homolka fort, vor dem die Rabbinerstudenten und Mitarbeiter Angst haben«, sagte Schulte der Jüdischen Allgemeinen.