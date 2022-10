Bar Refaeli hat sich ans Schlagzeug gesetzt – und zwar bei keinem Geringeren als bei einem Konzert des israelischen Musikers Aviv Geffen. Das Video dazu postete das israelische Model am vergangenen Dienstag auf seinem offiziellen Instagram-Account. Lässig und in Siegerinnenpose betrat Refaelie unter großem, Applaus die Bühne, setzte sich ans Schlagzeug, und dann ging es los. Übung hat sie offenbar schon: Laut der Website der israelischen Zeitung »Yediot Ahronot« nimmt Refaeli schon seit fast zehn Jahren Schlagzeugunterricht, und wendete das Gelernte bereits 2013 auf dem größten Festival Italiens, dem Sanremo Music Festival, an, als sie für den israelischen Musiker Asaf Avidan an den Drums saß.

Bärbel Schäfer hatte einen »fantastischen Tag unter Schafen«. Das zumindest schrieb die Autorin am vergangenen Freitag zu einem Video auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen waren darin eine saftig grüne Wiese und eine große Schafsherde. Bärbel Schäfer wirkt hellauf begeistert von der Idylle im Westerwald und schwärmte von Wolken und dem Spätsommer-Flair.

Rebecca Siemoneit-Barum hat sich eine neue Uhr gekauft. Aber nicht irgendeine: Nein, eine royale. Das neue Chronometer ist weiß und zeigt eine Illustration von Queen Elizabeth. »Diese Uhr musste ich unbedingt haben …«, schrieb die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story dazu. Zur kürzlich verstorbenen Königin hatte Siemoneit-Barum eine besondere Beziehung: »Sie war und ist mein Idol, loyal, fleißig, integer und mit einer großen Liebe und Leidenschaft für Pferde und Hunde, die ich von ganzem Herzen teile«, schrieb Siemoneit-Barum am 8. September unter ihrem Instagram-Trauerpost.

Mark Zuckerberg hat die Meta-Mitarbeiter in einer internen Fragerunde auf einen Einstellungsstopp und Etatkürzungen in einigen Bereichen vorbereitet, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg am vergangenen Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Meta werde 2023 kleiner sein als in diesem Jahr, sagte Zuckerberg demnach. Zuckerberg habe gehofft, dass die Wirtschaftsentwicklung sich inzwischen stärker stabilisiert hätte, aber da es nicht danach aussehe, wolle Meta vorsichtiger planen. (dpa)

Jeff Goldblum hat sich für ein Shooting für den Streetwear-Blog Highsnobiety warm angezogen. In einem dicken Mantel mit Pelzapplikation war der Schauspieler zu sehen, der mit ebenso warmer Stimme «Hello” sagte. Erfreue sich absolut, am Set zu sein. Und seine Fans freuen sich bestimmt mit ihm – auch wenn er mal kein buntes Hemd trägt.

Barrie Kosky ist von der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet worden. Kosky setze als Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin zahlreiche künstlerische Impulse, die dem Opernhaus zu internationaler Aufmerksamkeit und Anerkennung verholfen haben, hieß es in der Begründung. Er konnte zudem neue, vor allem junge, Publikumsschichten für die Komische Oper gewinnen. Sein Amt und seine Bekanntheit habe er stets dazu genutzt, »sich für eine diverse, offene Gesellschaft und gegen Rassismus, Antisemitismus, Homo- und Transphobie sowie jegliche Form von Diskriminierung auszusprechen«.