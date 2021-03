Igor Levit ist bei den Grammys leer ausgegangen. Der in Deutschland aufgewachsene und lebende Pianist (34) war in der Kategorie »Bestes klassisches Instrumentalsolo« für seine Aufnahme der kompletten Beethoven-Sonaten nominiert, musste sich aber dem US-Bratschisten Richard O’Neill geschlagen geben. Doch Levit hatte trotzdem einen Auftritt bei den Grammys: Bei einer live übertragenen Show im Vorprogramm spielte er Beethovens Mondscheinsonate.

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob Shtizberg sind seit mehr als 25 Jahren ein Paar. Über ihre Söhne Joel und Liam sagte die Schauspielerin im GALA-Interview: »Sie sind so was von unterschiedlich. Das ist echt spannend zu beobachten. Mein Großer ist ein bisschen frecher, aktiver, lauter und macht Quatsch. Mein Kleiner ist so ein Träumer, er tanzt gerne und singt die ganze Zeit.« Jetzt gratulierte Susan ihrem großen Sohn auf Instagram: »Schon im Bauch wussten wir, dass du ein richtiger Rockstar wirst. Du coolste Socke«, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Bei der Aufnahme war die Schauspielerin mit Joel schwanger, jetzt feierte er seinen 11. Geburtstag.

Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress

Adriana Altaras hat Pläne für die Sommerferi­en. »Das Auswär­tige Amt und die deutsche Botschaft in Namibia schicken mich im Jubiläumsjahr durch das Land«, sagt sie. Eingeladen ist die Autorin, Regisseurin und Schauspielerin im Zusammenhang mit »1700 Jahre Juden in Deutschland«. Adriana Altaras kündigt schon mal an: »Ich werde berichten, versprochen!«

Foto: picture alliance / Photoshot

Drake ist der erste Künstler, der gleichzeitig auf den ersten drei Plätzen in den US-Charts gelandet ist. Der 34 Jahre alte Kanadier stieg mit den Liedern «What’s Next» auf Platz eins, «Wants and Needs» auf Platz zwei und «Lemon Pepper Freestyle» auf Platz drei der Billboard Hot 100 ein. Das berichtete das Magazin »Billboard«, das die Charts herausgibt. Vor Drake hatten nur die Beatles und Ariana Grande diese Platzierungen erreicht.