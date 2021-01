Bernie Sanders ist ein echter Trendsetter. Nach

dem das Meme des Politikers von der Amtseinführung des 46. US-Präsidenten viral ging – Sanders war mit Parka und übergroßen Strickhandschuhen vom New Yorker Deli Zabar’s über das Sofa der Sitcom Friends bis hin zum Ko-Moderator von CNN-Host Wolf Blitzer so ziemlich überall zu sehen –, macht der Demokrat aus dem Witz eine gute Tat. Denn wer sich ein Shirt mit dem Aufdruck von Sanders kauft, unterstützt damit Wohltätigkeitsorganisationen in Vermont.

Foto: imago images/Fotostand

Bärbel Schäfer macht seit fast einem Jahr gemeinsam mit ihrer Radiokollegin Susanne Fröhlich einen sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Podcast. In Ausgesprochen: Fröhlich mit Schäfer plaudern die beiden Frauen über alles, was sie so bewegt: verpetzte Zigaretten nach dem Joggen, kalte Hände, Bauhelme und diese seltsamen Corona-Zeiten. Eine Episode ist zwischen 20 und 30 Minuten lang. Super für eine kleine Pause im Homeoffice.

Foto: imago images / MediaPunch

Mayim Bialik ist – wie ihre Schauspielkollegin Natalie Portman – ganz begeistert von Amanda Gormans Gedicht »The Hill we Climb«, das die 22-jährige Lyrikerin in der vergangenen Woche bei der Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen hat. Bialik postete auf Instagram den Mitschnitt eines früheren Auftritts von Gorman, in dem sie über Vorsprechen und ehrgeizige Mütter sprach. Bialik schrieb dazu: »Sie beschreibt das Erlebte so perfekt, und es ist wirklich offensichtlich, weshalb sie so ein nationales Kulturgut ist.«

Foto: imago images/MediaPunch

Lenny Kravitz hat von seinem Baseball-Idol Hank Aaron Abschied genommen. Aaron war am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Kravitz postete ein Kinderfoto von sich, auf dem er ein Hank-Aaron-T-Shirt trägt. »Ihm zuzusehen, wie er den Homerun-Rekord von Babe Ruth geknackt hat, war ein monumentaler Moment für mich. Als junges schwarzes Kind inspirierte er mich, immer Spitzenleistungen zu bringen. Ruhe sanft, Sir!«