Mit Handschuhen und Parka

Dicke Strickhandschuhe, olivgrüner Parka, schwarze Hose – bei winterlichen Temperaturen ein veritables Outfit. Doch war das auch die richtige Wahl für die Amtseinführung von Joe Biden, den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten?

Für Bernie Sanders hat sich diese Frage offensichtlich nicht gestellt: Denn genau so war der 79-Jährige gestern in Washington zu sehen.

depeche mode Und kurz danach auch an etlichen anderen Orten: Beim New Yorker Deli Zabars in der Regalecke, zwischen Frank und Estelle Costanza auf dem Sofa und sogar in einem Depeche-Mode-Video. Denn Bernie Sanders ging, so zusammengekauert wie er dort auf dem Klappstuhl saß, viral.

Über 1,4 Millionen Beiträge sind bei Instagram unter dem Hashtag Bernie Sanders zu finden. Darunter echte Perlen wie Sanders auf dem Sofa der Serie Friends, Sanders vor dem Berghain in Berlin oder Sanders in Georges Seurats berühmtem Bild »Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte«. Aber auch als Sidekick von Jay & Silent Bob in Kevin Smiths Film Clerks oder bei den Golden Girls macht der eingemummelte Sanders eine gute Figur.

Er selbst allerdings fand die Diskussion um sein Äußeres eher irrelevant: »Fashion? Let’s get to work«, schrieb er auf seinem Instagram-Account. Die Demokratie ist nun mal das beste Outfit.