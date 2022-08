Trauer um jüdischen Zeitzeugen Felix Kolmer

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Felix Kolmer, ist tot. Der tschechisch-jüdische Auschwitz-Überlebende starb am Freitag im Alter von 100 Jahren im jüdischen Altersheim Hagibor in Prag, wie das Internationale Auschwitz Komitee in Berlin mitteilte.

Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner würdigte Kolmer als großen Zeitzeugen und Menschenfreund, dem es mit seiner Freundlichkeit gelungen sei, Menschen zusammenzuführen und sie an den Erfahrungen aller Holocaust-Überlebenden teilhaben zu lassen.

Die Auschwitz-Überlebenden verabschiedeten sich »mit großer Trauer von ihrem Leidensgenossen und Weggefährten«, sagte Heubner: »Felix Kolmer wird uns in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen angesichts der Entwicklung von Antisemitismus und rechtsextremen Hass bitter fehlen.«

Der 1922 in Prag geborene Kolmer wurde 1941 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager (KZ) Theresienstadt gebracht und 1944 nach Auschwitz deportiert. Seine Befreiung erlebte er mit 23 Jahren in einem Außenlager des KZ Groß-Rosen.

Nach dem Krieg studierte er Physik. Später war Kolmer Direktor des Instituts für experimentelle Akustik, Optik und Drucktechnik an der Technischen Universität Prag.

Kolmer habe sein Leben nie vom Hass vergiften lassen, obwohl er durch die Nazis seine Mutter und weitere Angehörige verloren hat, sagte Heubner. Als Zeitzeuge habe er das Gespräch mit jungen Menschen in Deutschland und in anderen Ländern Europas gesucht und auch vor Diskussionen mit Rechtsextremen nicht zurückgeschreckt.

Für sein Engagement bekam er unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Sächsischen Verdienstorden. epd

