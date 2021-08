Lebensgeschichten unter der Chuppa

Jüdische Hochzeitsbräuche und -riten aus den vergangenen 150 Jahren beleuchtet die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum in ihrer neuen Ausstellung. Die Schau Unter dem Trauhimmel – Heiraten im Jüdischen Berlin zeigt zahlreiche Fotos und weitere Dokumente, überwiegend aus eigenem Bestand.

So beleuchtet die Ausstellung am Beispiel der Lebensgeschichten von Hochzeitspaaren Einzelheiten des jüdischen Rituals.

VERTRAG Gezeigt werden Beispiele der Ketubba, dem Heiratsvertrag, der die Pflichten und Rechte der Ehepartner festhält. Als Get wird der Scheidungsbrief bezeichnet, der nur mit Einverständnis beider Partner aufgesetzt werden kann und die Versorgung der Frau nach der Trennung regelt.

Das kostbarste Exponat ist eine prächtige Chuppa (Hochzeitsbaldachin) aus der zerstörten Synagoge in der Prinzregentenstraße in Berlin-Wilmersdorf.

KONTINUITÄT Sie wurde gerettet und steht für die Katastrophe der Schoa ebenso wie für den zaghaften Neuanfang und die Kontinuität jüdischen Lebens in Berlins Mitte.

Anlass für die Ausstellung im historischen Repräsentantensaal in der Oranienburger Straße ist neben dem Festjahr zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland auch das 350-jährige Bestehen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, die hier ihren Sitz hat, sowie die Gründung der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum im Jahr 1995 als Archiv und Forschungseinrichtung zu jüdischem Leben in Berlin. epd

