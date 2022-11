Weitere Rabbiner distanzieren sich von Walter Homolka

15 von 38 Mitgliedern der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK) distanzieren sich in einer gemeinsamen Erklärung von ihrem Kollegen, Rabbiner Walter Homolka. Vorangegangen war die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts der Universität Potsdam, an der Homolka lehrt. Die Kommission sah den Vorwurf des Machtmissbrauchs gegen Homolka als erwiesen an.

Ethik Das Verhalten Homolkas sei »mit den Werten der jüdischen wie auch der allgemeinen Ethik nicht vereinbar«, heißt es in der Erklärung, die 15 von 38 ARK-Mitgliedern unterschrieben haben. Die Unterzeichnenden sehen zudem »einer schnellen Veröffentlichung der Ergebnisse der im Auftrag des Zentralrats der Juden in Deutschland zusätzlich in die Wege geleiteten Untersuchung entgegen«.

Es folgt die Aufforderung, die Ergebnisse der Untersuchungen »ernst zu nehmen und vor allem die Betroffenen anzuhören«. Nun müssten alle »gemeinsam auf einen Neuanfang der beteiligten Institutionen« hinarbeiten.

Die ARK ist ein Gremium liberaler und konservativer (Masorti-) Rabbinerinnen und Rabbiner unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland. Homolkas Mitgliedschaft ruht derzeit.

Rabbinerin Ulrike Offenberg fordert den Rücktritt Homolkas von allen seinen Ämtern.

Rabbinerin Gesa Ederberg, die die Erklärung mitunterzeichnet hat, betonte im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen: »Selbstverständlich muss der von uns geforderte Neuanfang sowohl strukturell als auch personell sein.« Rabbiner Max Feldhake sagte der Jüdischen Allgemeinen, er stimme dieser Forderung zu. Noch deutlicher wird Rabbinerin Ulrike Offenberg, die auf Anfrage erklärte, sie fordere den Rücktritt Homolkas von allen seinen Ämtern.

Homolka hat unter anderem den Vorsitz der Union progressiver Juden inne sowie weitere Leitungspositionen, etwa bei der Ausbildungsstätte für liberale Rabbiner, dem Abraham Geiger Kolleg (AGK), und beim jüdischen Studienwerk »Ernst Ludwig Ehrlich«(ELES). Derzeit lässt er auch diese Ämter ruhen.

Für einen Ausschluss Homolkas aus der ARK bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit unter den Mitgliedern. Der Vorsitzende der ARK, Rabbiner Andreas Nachama, sagte hierzu der Jüdischen Allgemeinen: »Es wird abzuwarten bleiben, wie sich die ARK hier in einer Mitgliederversammlung positioniert.«

Außerdem verwies Nachama auf eine Stellungnahme zu dem Ergebnis der universitären Untersuchung, die bereits vor drei Wochen im Namen der gesamten ARK veröffentlicht worden war. Daraufhin hatten sich Anfang November zunächst acht Mitglieder der ARK in einer Erklärung von Homolka distanziert.

Hintergrund Walter Homolka steht seit Monaten in der Kritik, nachdem im Mai ein Artikel in der Tageszeitung »Welt« erschienen war, in dem ihm unter anderem Machtmissbrauch und die Duldung sexuell belästigenden Verhaltens eines ehemaligen Mitarbeiters vorgeworfen wird. Die Vorwürfe beziehen sich vor allem auf seine Tätigkeit als Lehrkraft an der Jewish School of Theology sowie als Leiter des AGK. Beide Einrichtungen sind Teil der Universität Potsdam.

Eine Untersuchungskommission der Universität kam zu dem Ergebnis, dass sich Homolka des Machtmissbrauchs schuldig gemacht habe. Nicht bewiesen sei dagegen der Vorwurf der Duldung sexuell belästigenden Verhaltens. Den ebenfalls erhobenen Vorwurf des wissenschaftlichen Fehlverhaltens habe man noch nicht abschließend prüfen können. ja