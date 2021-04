Zeugin: Jude in S-Bahn bespuckt und beleidigt

Drei Jugendliche sollen am Freitagmittag in einer Hamburger S-Bahn einen Mann jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt und bespuckt haben. Nun fahndet die Polizei nach den bisher unbekannten Tätern, wie sie in der Hansestadt mitteilte. Eine Frau habe den Vorfall in dem Zug in Richtung Harburg beobachtet und gemeldet.

WILHELMSBURG Nach Angaben der Zeugin hätten drei männliche Jugendliche während der Fahrt in Höhe Wilhelmsburg angefangen, einen etwa 25 bis 30-Jährigen zu beleidigen, so die Polizei. Dabei hätten sie sich wiederholt antisemitisch geäußert und den Mann angespuckt.

Beim Aussteigen am Bahnhof Harburg habe der Geschädigte der Frau auf Nachfrage gesagt, jüdischen Glaubens zu sein. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere auch den Geschädigten, sich zu melden. kna