Zentralrat der Juden spricht sich für Änderung von Feldjäger-Motto aus

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich für eine Änderung des Feldjäger-Mottos »suum cuique« ausgesprochen. In seiner deutschen Version »Jedem das Seine« war der Spruch am Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald angebracht.

»Es gibt Redewendungen, die, auch wenn sie nicht von den Nationalsozialisten erfunden wurden, unauslöschlich mit dem nationalsozialistischen Massenmord verbunden sind«, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. »Der Satz ›Jedem das Seine‹, der am Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald prangte, wo Menschen gequält, gefoltert und ermordet wurden, gehört unzweifelhaft dazu.«

Daher wäre es mehr als wünschenswert, dass die Aufschrift »suum cuique« von den Barettmützen und Verbandsabzeichen der Feldjäger entfernt wird, so Schuster. »Dies wäre nicht nur im Interesse der Opfer der Schoa, sondern auch der Bundeswehr selbst.« ja