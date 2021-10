Stutthof-Sekretärin nicht mehr in U-Haft

Die vor dem Landgericht Itzehoe angeklagte ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof ist am Dienstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Nach einer Haftbeschwerde und erneuter Prüfung habe die Kammer den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt und die 96-jährige Angeklagte unter Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen aus der Haft entlassen, teilte das Landgericht mit. Der nächste Verhandlungstag ist für den 19. Oktober vorgesehen, dann soll die Anklage verlesen werden.

Irmgard F. war am ersten Verhandlungstag am 30. September frühmorgens geflohen, per Haftbefehl gesucht und noch am gleichen Tag von der Polizei gefunden worden. Daraufhin wurde sie auf unbestimmte Zeit in die Untersuchungshaftanstalt gebracht.

Die Anklage wirft F. Beihilfe zu mehr als 11.000 Fällen des Mordes und versuchten Mordes vor. Der Angeklagten wird zur Last gelegt, in ihrer Funktion als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandantur des ehemaligen KZ Stutthof zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von dort Inhaftierten Hilfe geleistet zu haben. Bis zum Sommer 2022 sind 27 Verhandlungstermine angesetzt. epd