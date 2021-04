Steinmeier verleiht Verdienstorden an Holocaust-Überlebende

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Holocaust-Überlebenden und Sinteza Zilli Schmidt für ihr Engagement als Zeitzeugin das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

In einem am Mittwoch versendeten Brief würdigt er Schmidt: Sie habe als Überlebende noch im hohen Alter Zeugnis abgelegt. »Sie haben uns berichtet vom Leiden der Sinti und Roma unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, in Lety, Auschwitz und in Ravensbrück, wohin man Sie verschleppt hatte«, so Steinmeier.

Ursprünglich sollte die Auszeichnung am 7. April, Vortag des 50. Jahrestags des ersten Weltkongresses der Roma, persönlich stattfinden. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist, verschickte der Bundespräsident den handschriftlichen Brief. Er hoffe aber sehr, dass die Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könne.

Besonders beeindruckt habe ihn ihr autobiografisches Buch »Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer deutschen Sinteza«, so Steinmeier. Schmidt sei auch heute noch eine unerschütterliche Kämpferin gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus. kna