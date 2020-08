Polizei von Halle zeigt Frau mit eingebranntem Hakenkreuz an

Die Bundespolizei hat am Dienstag auf dem Hauptbahnhof in Halle eine 30 Jahre alte Frau wegen eines Hakenkreuzes auf ihrem Unterarm kontrolliert. Das etwa zehn mal zehn Zentimeter große Hakenkreuz sei unübersehbar auf ihrem Arm eingebrannt gewesen, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mit.

GEWALT Die Frau wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, auch mit körperlicher Gewalt. Zudem habe sie Betäubungsmittel bei sich gehabt und es liefen bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum gegen die Frau wegen eines Betrugsdeliktes.

Die 30-Jährige muss sich nun laut Polizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten und zusätzlich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. epd