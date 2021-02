Maas wirft Teheran »Spiel mit dem Feuer« vor

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den Iran im Atomstreit zur Umkehr aufgerufen. »Das ist ein Spiel mit dem Feuer, das Teheran dort betreibt«, sagte Maas am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und den USA am Donnerstag in Paris. Sie wollten das gemeinsame Vorgehen im Atomstreit beraten.

Inspektoren Der Iran hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu Wochenbeginn darüber informiert, dass er sich von Dienstag nächster Woche an einen zentralen Teil des Abkommens zur Verhinderung einer iranischen Atombombe nicht mehr halten werde. Den Inspektoren soll dann der unbegrenzte Zugang zu Atomanlagen verwehrt werden. Damit bliebe von dem Abkommen de facto nichts mehr übrig.

Das Atom-Abkommen war 2015 zwischen dem Iran sowie den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China geschlossen worden. Unter Präsident Donald Trump stiegen die USA 2018 aus. Seit dem Machtwechsel im Weißen Haus gibt es Hoffnung, dass die USA zurückkehren. dpa