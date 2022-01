Leipzig: Davidstern-Aufkleber mit Rasierklinge auf Spielplatz entdeckt

Auf einem Spielplatz in Leipzig ist am Sonntag ein mit einer Rasierklinge präparierter Aufkleber mit einem Davidstern und »impfkritischen Inhalten« gefunden worden. Die Klinge befand sich unter dem Aufkleber und wurde von einem 38 Jahre alten Mann entdeckt, der diesen entfernen wollte, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte.

Der Mann sei nicht verletzt worden. Den Angaben zufolge sicherte die Polizei Spuren auf dem Spielplatz im Stadtteil Wahren und suchte weitere Spielplätze in der Umgebung ab. Es seien keine weiteren derartigen Aufkleber gefunden worden.

Demnach wurden Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. epd