Knobloch: Mut der Geschwister Scholl beeindruckt bis heute

Moskau

»Sie haben angefangen« - Putin wäscht seine Hände in Unschuld

Der russische Staatschef nutzt seine Rede zur Lage der Nation dazu, dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine zu geben. Seine Soldaten verteidigten in der Ukraine nur ihr »Zuhause«, sagt er, der Westen strebe nach »uneingeschränkter Herrschaft«