Ein 24-jähriger betrunkener Syrer soll am Donnerstag in einem Hostel in Berlin-Pankow einem 32-jährigen Briten seine Kippa vom Kopf geschlagen und diesen verletzt haben.

Der Tatverdächtige habe auf der jüdischen Kopfbedeckung herumgetrampelt und dem Briten mehrfach ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Zudem soll der Syrer den Briten aufgefordert haben, »Free Palestine« (englisch: »Befreit Palästina«) zu rufen.

Alkohol Der angegriffene Mann klagte über Schmerzen am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Beim Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen.

Er konnte nur eine abgelaufene Aufenthaltserlaubnis vorweisen. Die Papiere des Mannes wurden eingezogen. Er erhielt eine Pass-Einzugsbescheinigung mit der Maßgabe, sich nun bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität. epd