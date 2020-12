Der Botschafter Israels in Deutschland Jeremy Issacharoff hat sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP zur heute erwarteten Urteilsverkündung im Prozess zum antisemitisch und rechtsextrem motivierten Anschlag von Halle geäußert.

»Ich hoffe und vertraue darauf, dass die deutsche Justiz das Richtige tun und die richtige Entscheidung treffen wird«, sagte Issacharoff.

Botschafter @JIssacharoff zum erwarteten Urteil gegen den Attentäter von #Halle https://t.co/RMFNI7yzdF — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) December 21, 2020

»Für mich war Halle eine Eskalation«, betonte der israelische Botschafter. Aus Worten seien Taten geworden: Mord und Mordversuch.

Der Anschlag von Halle sei ein sehr beunruhigender Moment in der deutschen Geschichte gewesen. »Wenn es dem Angreifer gelungen wäre, in die Synagoge einzudringen, und zu tun, was er getan hat, hätte das erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Nachkriegsidentität und den Kampf gegen Antisemitismus gehabt«, führte Jeremy Issacharoff aus. ja