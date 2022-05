Faeser: Notwendiger Schutz jüdischer Einrichtungen »beschämend«

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bedauert, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen vor Anschlägen in Deutschland weiterhin nötig ist. Die Bundesregierung tue sehr viel, um den Schutz zu gewährleisten, sagte sie am Freitag bei RTL/ntv. Es sei zugleich »sehr beschämend«, dass dies notwendig sei.

antisemitismus Zu antisemitischen sowie juden- und israelfeindlichen Demonstrationen in Deutschland sagte Faeser: »Wir haben große Anstrengungen, um gerade gegen den Antisemitismus vorzugehen, auch gegen die Form des islamistischen Antisemitismus.«

Hier müsse man »präventiv« agieren und die Themen »klar benennen«, so die Ministerin. Zuletzt war es am vergangenen Wochenende bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin zu öffentlichen antisemitischen Äußerungen gekommen. kna/ja