Ermittlungsverfahren gegen iranischen Richter nicht möglich

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ihr Prüfverfahren

zur Aufnahme von Ermittlungen gegen den iranischen Richter Hossein

Ali Naeiri eingestellt, der sich angeblich in der niedersächsischen

Landeshauptstadt aufhält. Der Prüfung lag eine am 7. Juli beim

Generalbundesanwalt eingegangene Strafanzeige des ehemaligen

Grünen-Bundestagsabgeordneten Volker Beck zugrunde, wie die

Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Behörde selbst sei

erst seit dem 18. Juli damit befasst gewesen.

Schariarichter In der Anzeige wurde auf den angeblichen Aufenthalt des Scharia-Richters in Hannover zwecks medizinischer

Behandlung im International Neuroscience Institut (INI) hingewiesen.

Die Staatsanwaltschaft Hannover habe daraufhin umfangreiche

Ermittlungen zu dem möglichen Aufenthalt in Hannover veranlasst. Im

Ergebnis hätten die Ermittlungen aber keine zureichenden

Anhaltspunkte ergeben, dass sich Hossein Ali Naeiri dort aufhalte oder aufgehalten habe.

Die Auswertung von Flugdaten, Vor-Ort-Recherchen sowie Nachfragen

beim Auswärtigen Amt und beim Landeskriminalamt Niedersachsen seien

alle ohne Erfolg geblieben. Die Behörde habe daher von der Einleitung

eines Ermittlungsverfahrens abgesehen und das Prüfverfahren mit

Verfügung vom 16. August eingestellt. epd