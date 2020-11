Einsatzkosten nach Rechtsrock-Konzert

Die Thüringer Polizei hat einem Medienbericht zufolge einem rechtsextremen Konzertveranstalter die Kosten für einen Einsatz in Rechnung gestellt.

Die Landespolizeidirektion habe bestätigt, dass im Fall einer aufgelösten Veranstaltung im Juli vergangenen Jahres in Eisenach die Einsatzkosten von rund 25.800 Euro geltend gemacht werden, berichtete MDR Thüringen am Sonntag in Erfurt.

Veranstalter Der Bescheid sei Anfang Oktober an den damaligen mutmaßlichen Veranstalter, den NPD-Funktionär Sebastian S., geschickt worden, heißt es weiter in dem Bericht. Dieser soll als Veranstalter in der

Thüringer NPD-Zentrale in Eisenach die als privat deklarierte Feier

organisiert haben.

Die Polizei hatte das Konzert damals aufgelöst, weil es sich aus ihrer Sicht um eine öffentliche Veranstaltung handelte, die nicht angemeldet war. Bei dem Einsatz kam es den Angaben zufolge auch zu Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und der Polizei.

Das Verwaltungsgericht Meiningen bestätigte gegenüber MDR Thüringen, dass S. gegen den Kostenbescheid Klage eingereicht habe. Bisher sei über diese aber noch nicht entschieden worden. epd