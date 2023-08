Antisemitischer Angriff in Berlin

Ein Mann ist am Samstag in Berlin Polizeiangaben zufolge von einem anderen Mann antisemitisch beleidigt und tätlich angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter habe den 37-Jährigen mit der Faust in den Nacken geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach dem Hinweis einer Zeugin sei der 61-jährige mutmaßliche Täter kurzzeitig festgenommen worden. Ein Alkoholtest habe bei ihm einen Wert von rund einem Promille ergeben.

Er müsse sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund verantworten, hieß es. epd