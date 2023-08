Anschlag auf Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Der Sitz der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Celle ist Ziel eines Anschlags geworden. In der Nacht zu Dienstag wurden mehrere Fensterscheiben zerstört und eine Informationstafel von der Wand gerissen, wie die Stiftung mitteilte. »Selbstverständlich wurde Strafanzeige erstattet«, sagte Geschäftsführerin Elke Gryglewski.

Die Stiftung hatte zusammen mit anderen Akteuren zu einer Demonstration gegen den Landesparteitag der AfD aufgerufen, der am Wochenende in Celle stattfindet. Angesichts des Angriffs bekräftigte sie den Aufruf. Alle seien gefordert, die Demokratie zu verteidigen, so Gryglewski. »Wir sind überzeugt, dass es nur eine Minderheit ist, die sich hier gewalttätig äußert.«

Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ist Trägerin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und jener in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. Sie will die historisch-politische Bildung zum Nationalsozialismus und dessen Verbrechen fördern. kna