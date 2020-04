Anklage gegen Attentäter von Halle erhoben

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den Attentäter von Halle erhoben. Das bestätigte ein Sprecher des Oberlandesgerichtes in Naumburg am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Anklage sei am Donnerstag beim Oberlandesgericht eingegangen, damit sei das »Zwischenverfahren« eingeleitet worden. Das heißt, die Prozessbeteiligten wie die Verteidigung haben in einer gesetzten Frist die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Zu einzelnen Anklagepunkten und zum Zeitpunkt des Prozessauftaktes konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.

Herausforderung Der Prozess soll in Magdeburg stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Prozessbeginn »noch einige Wochen« vergehen, sagte der Sprecher. Mit Verzögerungen aufgrund der Corona-Krise werde nicht gerechnet, allerdings könnte die Beteiligung der Öffentlichkeit noch zu einer organisatorischen Herausforderung werden.

Bei dem antisemitischen Anschlag am 9. Oktober 2019 in Halle waren eine 40-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann erschossen, zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Versuch des Täters, in die Synagoge der Stadt einzudringen, scheiterte an der geschlossenen Tür. Zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatten sich dort etwa 50 Gläubige versammelt. epd