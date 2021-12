AfD-Kandidaten bei Wahl zum Vorsitz in drei Ausschüssen gescheitert

Die AfD hat sich vorerst in keinem Bundestagsausschuss

den Vorsitz sichern können. Wie die innenpolitische Sprecherin der

Grünen, Irene Mihalic, in Berlin mitteilte, hat sich am Mittwoch bei

den geheimen Wahlen im Innenausschuss, im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung jeweils keine Mehrheit für die von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten

gefunden. Damit sind die Abgeordneten in allen drei Ausschüssen, in

denen die AfD das Vorschlagsrecht für den Vorsitz hatte, gescheitert.

Die Fraktion hatte für den Vorsitz im Innenausschuss Martin Hess

nominiert. Der Polizeioberkommissar gehört seit 2013 dem Bundestag

an. Gerade diese Personalie hatte für Aufregung gesorgt. Denn der

Innenausschuss ist einer der größten Ausschüsse im Parlament. In dem

Gremium werden sicherheitsrelevante Gesetze sowie Vorhaben im Bereich

der Migrations- und Asylpolitik federführend beraten.

Mihalic betonte: »Die Mehrheit der Ausschussmitglieder hat den

Vorschlag der AfD offensichtlich für nicht geeignet befunden.« In der

nächsten Sitzungswoche im Januar würden in den jeweiligen Ausschüssen

die stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bis dahin übernehme der

oder die Dienstälteste die Leitung.

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Gabriela

Heinrich, sprach nach der Wahl im Entwicklungsausschuss von einer

»Gewissensentscheidung«. Sie betonte, dass der Name des

AfD-Kandidaten Dietmar Friedhoff »im Verfassungsschutz-Gutachten zur AfD« auftauche.

Im Gesundheitsausschuss scheiterte nach Bundestagsangaben der

AfD-Abgeordnete Jörg Schneider mit seiner Kandidatur. Mit der Frage

des Vorsitzes müsse sich nun der Ältestenrat befassen, hieß es.

Die Verteilung der Ausschussvorsitze im Bundestag erfolgt nach

einem Verfahren, bei dem die Fraktionen sich reihum ein Gremium

aussuchen. Die Reihenfolge richtet sich dabei nach der

Fraktionsstärke. Die AfD war an fünfter Stelle. Insgesamt hat der

Bundestag für diese Wahlperiode 25 Ausschüsse eingesetzt. epd