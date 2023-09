AfD in Sachsen bei 35 Prozent

Bayern

Hubert Aiwanger, späte »Reue« und der »Scheiß« aus seiner Jugend

In einem Bierzelt in Niederbayern wird Hubert Aiwanger lautstark gefeiert, und der Regierungsvize genießt den Jubel. Einmal mehr verteidigt er sich in der Flugblatt-Affäre und sieht sich als Opfer einer Schmierenkampagne