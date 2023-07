Pink macht nicht nur Musik, sondern hat auch ein Faible für Teigschaber. Die amerikanische Pop-Rock-Sängerin designte das Backutensil mit ihrer Tochter Willow in Kollaboration mit der Firma Williams-Sonoma. Sie wollte Geld für »No Kid Hungry« sammeln, eine Organisation, die sich um hungernde Kinder in den USA kümmert. Seit 2013 engagiert sich die Sängerin in diesem Bereich und hat unter anderem mit ihrem Ehemann Carey Hart Spenden durch eine Radtour gesammelt.

Andrew Garfield wurde vergangen Sonntag beim Wimbledon-Finale mit der Sängerin Ariana Grande gesichtet. Der amerikanisch-britische Schauspieler (Spider-Man: No Way Home) teilte sich den Platz der Tribüne mit Kollegen wie Daniel Craig oder Brad Pitt. Außerdem ist Garfield 2024 mit Florence Pugh in der Romcom We Live in Time zu sehen.

Daryl Sabara (Spy Kids) und seine Ehefrau, die Sängerin Meghan Trainor, haben ihr zweites Kind bekommen. Der kleine Barry Bruce Trainor wurde am 1. Juli geboren und hat bereits ein älteres Geschwisterchen. Riley, der 2021 während der Pandemie geboren wurde, ist überglücklich, seinen Bruder zu Hause willkommen heißen zu können, postete das Paar auf seinem Instagram-Account. Seine Rolle als großer Bruder scheint er mit Begeisterung anzunehmen.

Natalie Portman lässt auch diesen Monat wieder ihre Instagram-Follower an ihrem Buchklub teilhaben. Die israelisch-amerikanische Schauspielerin (Star Wars Episode I-III) teilt auf einem extra dafür angelegten Instagram-Account ihre Gedanken und Lieblingszitate zu der von ihr monatlich ausgesuchten Lektüre. Diesmal stellt Portman das Buch »Fight Night« von Miriam Toews vor. Darin beschreibt die Autorin das Leben der neunjährigen Swiv und ihre Beziehung zu deren Mutter. Im Mai hatte Portman das Buch Die Postkarte von Anne Berest gelesen. Ein Roman über eine tragische Familiengeschichte.