Ishay Ribo soll der erste israelische Sänger sein, der im Madison Square Garden ein Konzert gibt. »Ich habe das lange Zeit für mich behalten und habe mich immer wieder gekniffen, um zu sehen, dass es kein Traum ist, sondern wahr«, schrieb der Popmusiker auf seiner Facebook-Seite. Ribo gilt mit seinen Songs, die religiös inspiriert sind, als Star in Israel. Das New Yorker Konzert findet am 3. September statt. Tickets kosten 66 bis 341 Dollar – auch kein Traum, sondern wahr. kat

Natalie Portman hat auf ihrem Instagram-Account einen Einblick in ein Fotoshooting für das Magazin »The Hollywood Reporter« gegeben. Natürlich war der Anlass nicht nur die recht schöne Umgebung, sondern das Filmfestival in Cannes. Portman sprach im Interview über ihre Verbindung zum Festival, ihre Erinnerungen, als sie während der Dreharbeiten zu V wie Vendetta mit kurz geschorenen Haaren dort auftrat und alle ihr nur an den Kopf fassen wollten. Aber Portman sprach auch über die politische Situation in Israel, ihre Abneigung gegenüber Benjamin Netanjahu und wie enttäuscht ihre Großeltern von der aktuellen Lage gewesen wären.

Aleeza Ben Shalom hat auf Instagram erklärt, was das Geheimnis hinter ihrer Kette ist, die sie nicht nur in ihrer Unterhaltungssendung »The Jewish Matchmaker« trägt. Der untere Teil komme von ihrer Großmutter und das Hufeisen von einem Schmuckstück ihrer Mutter. Sie habe die Teile zu einer Kette zusammengefügt, um die beiden Frauen in ihrem Leben immer ganz nah bei sich zu haben.