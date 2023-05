Palina Rojinski nimmt sich den Spruch »Alles hat seine Zeit« zu Herzen. Im Interview mit der »Bunte« antwortete die 38-jährige Fernsehmoderatorin und Schauspielerin auf die Frage, welchen Rat sie der 18-jährigen Palina heute geben würde: »Ich finde, man darf mit 18 sein Leben genießen und auch die Freiheit auskosten, die man in diesem Alter hat.« Wer so früh schon in Leistungsdruck verfalle, verpasse, was wirklich wichtig ist: »mit Leidenschaft durchs Leben zu gehen und so sich selbst, seine Talente und seine wahren inneren Schätze kennenzulernen«, sagte Rojinski.

Rachel Weisz plauderte vor Kurzem aus dem Nähkästchen. In The Late Show with Stephen Colbert verriet sie, dass ihre vierjährige Tochter – ebenso wie deren Vater Daniel Craig – ein riesengroßer Star Wars-Fan sei. Der James-Bond-Darsteller habe mit der Kleinen die ersten drei Teile geschaut – und das Mädchen sei sofort begeistert gewesen. »Es war eine Vater-Tochter-Bonding-Erfahrung, sie haben mit den Originalen angefangen«, erzählte die 53-jährige Schauspielerin und fügte hinzu, dass ihre Tochter sie inzwischen andauernd bitten würde, bestimmte Dinge über die Filme zu googeln, etwa wie Darth Vader unter seiner Maske aussieht.

Gal Gadot hat Geburtstag gefeiert. Auf ihrem Instagram-Profil postete die israelische Schauspielerin (Wonder Woman) eine Bildergalerie mit Fotos von der gemeinsamen Feier zum 38. mit Freunden in New York und schrieb dazu: »Ich bin so dankbar. Danke für die Liebe. An meinem besonderen Tag wünsche ich allen Glück, Gesundheit und Liebe.« Dafür gab es mehr als eine Million Likes. bp

Michael Douglas erhält beim diesjährigen Festival von Cannes die Goldene Ehrenpalme. Damit werden die brillante Karriere und das Engagement des amerikanischen Oscar-Preisträgers für das Kino gewürdigt, wie das Festival am Mittwoch mitteilte. Die Trophäe soll ihm während der Eröffnungszeremonie am 16. Mai überreicht werden. Douglas, der 1988 für Wall Street mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, gehört zu den Stammgästen des Festivals. Cannes sei ein wunderbarer Ort für Filmschaffende, künstlerische Kühnheit und schöne Geschichten, zitierte ihn das Festival. Erstmals kam der Darsteller und Produzent 1979 nach Cannes, als er in Das China-Syndrom spielte. Zuletzt war der 78-Jährige dort 2013 in Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll zu sehen. Zu seinen weiteren Erfolgen gehören Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Die WonderBoys und Basic Instinct. Als Produzent machte er mit dem Kultfilm Einer flog über das Kuckucksnest von sich reden. Das Festival dauert bis zum 27. Mai. dpa

Igor Levit soll im Sommer in einer neuen temporären Kugel-Konzerthalle in New York auftreten. Die kugelförmige Halle namens »Sonic Sphere« mit einem Durchmesser von rund 20 Metern und Platz für 250 Menschen soll zwischen dem 9. Juni und 7. Juli in der Kunsthalle »The Shed« von der Decke hängen, wie die Betreiber mitteilten. Das Projekt basiere auf einer Idee des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen (1928–2007), der einst ein »Kugelauditorium« vorgeschlagen hatte, und werde nun von einem Künstlerkollektiv umgesetzt. Am 30. Juni und 1. Juli soll Levit dort das Klavierstück »Palais de Mari« des US-Komponisten Morton Feldman vortragen. dpa