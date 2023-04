Scarlett Johansson hat es Gwyneth Paltrow gleichgetan und eine Hautpflege-Linie ins Leben gerufen. Johansson sprach darüber – und über viele andere Dinge wie (Ex-)Ehemänner und Hautprobleme, die sie früher hatte – mit der Schauspielerin Gwyneth Paltrow in deren »The Goop Podcast«. Johansson, die mit 17 Jahren im Film Lost in Translation spielte, dachte außerdem laut darüber nach, wie sie ihren Kollegen Bill Murray über zehn Jahre nach dem Dreh zum Sofia-Coppola-Film zufällig in einer Bar traf. Er, der bis dahin einzige Gast in der Kneipe, war sehr überrascht, Johansson zu treffen, und beide tauschten sich aus über diese seltsam-wundervolle Zeit, die sie in Tokio hatten.

Gillian Merron soll bei der Krönung von Charles III. eine wichtige Rolle übernehmen. Wie »The Times« berichtet, soll Baroness Merron bei der Zeremonie am 6. Mai in Westminster Abbey eine von vier nichtchristlichen Glaubensrichtungen repräsentieren. Der britische Oberrabbiner Sir Ephraim Mirvis wird ebenfalls an der Krönung teilnehmen. Damit seine Frau und er nicht den Schabbat brechen müssen, um in die Abtei zu gehen, sind sie eingeladen worden, in Clarence House zu übernachten. Very kind!

Michael Douglas hat den Samstag am Strand von Santa Barbara verbracht und seinen Instagram-Fans einen schönen Tag gewünscht. »Alles ist gut, hoffe ich«, sagte der Schauspieler. Bei ihm sah es zumindest danach aus: Die Sonne schien, ein paar Menschen spielten Volleyball – so lässt sich’s leben.