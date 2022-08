Noa Gruman freut sich auf ihren Auftritt beim Wacken Open Air am Wochenende. Für ihre Band gehe damit nach zwei Pandemie-Jahren ein lang gehegter Traum in Erfüllung, wie die Sängerin der israelischen Metal-Band »Scardust« der Jüdischen Allgemeinen sagte. Nach dem Auftritt in Wacken werden »Scardust« mit »Walkways«, der zweiten israelischen Band, die in Wacken auftreten wird, noch zwei weitere Konzerte in Köln und Berlin geben.

Foto: Uwe Steinert

Arye Shalicar hat zu seinem zwölften Hochzeitstag ein Foto von seiner Frau und sich getwittert. »Heute vor 12 Jahren, am 1.8.2010, haben Liel und ich in Jerusalem geheiratet. Seitdem gehen wir gemeinsam durch dick & dünn. Wer Lust hat, kann jetzt kräftig in die Tasten hauen und uns einen netten Spruch schenken.« Masal tow! Auf dass noch viele schöne Jahre folgen werden.

Foto: IMAGO/Future Image

Gal Gadot hat das Ende der Dreharbeiten zu ihrem Film Heart of Stone gefeiert. Auf Instagram postete sie ein Selfie der kompletten Crew. »Ich kann es kaum glauben, dass wir fertig sind. Die Idee dazu kam mir vor viereinhalb Jahren mit nur einem einzigen Namen: Stone. Und heute sind wir nach einer Reise von fast fünf Monaten durch fünf Länder angekommen.« Sie sei sehr stolz und wolle der gesamten Crew, die unermüdlich an diesem Film gearbeitet hat, danken. »Das wird ein Riesending!« Worum es in Heart of Stone genau gehen soll, darüber sind noch keine Details bekannt. Man vermutet, dass es in Richtung James Bond gehen könnte.

Foto: IMAGO/Marja

Susan Sideropoulos hat Urlaub in Italien gemacht und dabei allerhand tolle Fotos auf Instagram gepostet. Los ging es mit der Streetfood-Tour in Neapel über Capri an der Amalfiküste bis nach Ischia. »›Manche Orte bringen deine Augen zum Leuchten, deinen Mund zum Staunen und dein Herz zum Hüpfen.‹ Welcher Ort hat das bei dir schon ausgelöst?«, fragte die Schauspielerin und Buchautorin (Rosarotes Glück: Setz doch mal die rosarote Brille auf!).