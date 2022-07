Adam Sandler hat ein neues Projekt: die Verfilmung des 2005 erschienenen Teenie-Buches You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah! von Fiona Rosenbloom. Das hat der Streamingdienst Netflix in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Neben Sandler selbst spielen auch seine Kinder in dem Film mit. In einer Ankündigung von Netflix sprach Sandler über seine eigene Erfahrung mit der Batmizwa-Feier für seine Tochter im Mai. »Das war die verrückteste Batmizwa, die ich je gesehen habe. Es war wie auf dem Coachella.« Ob nun Jennifer Aniston, die auf der Gästeliste seiner Tochter stand, schon bei dem bekannten Musikfestival in Kalifornien war, ist nicht bekannt.

Foto: imago images / ZUMA Press

Netta Barzilai hat den Song zum neuen Film Ani Lo – I am not des israelischen Regisseurs Tomer Heymann gesungen. Darin begibt er sich gemeinsam mit Oren Levy, der als Baby von einem israelischen Paar aus Guatemala adoptiert und mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, auf die Spuren von dessen Geburtsfamilie. Es sei ihr, so schrieb Barzilai auf ihrem Instagram-Account, ein besonderes Anliegen gewesen, denn auch sie habe in der eigenen Familie Erfahrungen mit Asperger gemacht.

Foto: imago images/Future Image

Igor Levit hat sich in die sozial-mediale-Sommerpause verabschiedet. Auf seinem Instagram-Account schrieb der Pianist: »Sommerpause. Habt alle eine tolle Zeit. Ich mache hier etwas Pause. Ich wünsche allen einen großartigen und entspannten Sommer.«

Foto: IMAGO/Every Second Media

Michael Douglas hat in Nizza das Tanzbein geschwungen. Der Schauspieler, der offenbar gerade Urlaub in Frankreich macht, postete ein Video vor einem Restaurant, in dem nicht nur alle Gäste am Feiern und Jubeln sind, sondern in dem er auch ordentlich mitrockt. Ein Clip des »Cannes Radio« zeigte den 77-Jährigen tanzend in einem blauen Hemd mit schwanähnlichen weißen Motiven darauf – Jeff Goldblum würde es bestimmt schick finden, das Hemd.