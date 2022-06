Uri Buri war auf Schloss Elmau zu Gast. Nicht beim G7-Gipfel, wohl aber, um den Geschmack von Akko in die Berge zu bringen. Anlass der Einladung war das erste »Israeli Jazz & Food Festival«. Fünf Tage hatten sich bekannte Jazz-Musiker wie Avishai Cohen & Yonathan Avishai⁣, Avi Avital oder Omer Klein die Ehre gegeben. Uri Buri jedenfalls muss es gefallen haben: Er veröffentlichte ein Foto vor einem durchaus beeindruckenden Bergmassiv.

Foto: IMAGO/YAY Images

Sarah Jessica Parker sorgt sich nicht übers Älterwerden. In einem Werbebeitrag der Zeitung »InStyle« für eine Kosmetikprodukte-Reihe, mit der Parker auch eine »Age positive«-Kampagne macht, sagte sie, es befremde sie, wie sehr sich Frauen deswegen stressen würden. Letztlich sei das ein Resultat von Misogynie. »Ich bin verblüfft, dass wir in dieser Art und Weise nicht so über Männer sprechen.« Es sei grotesk, dass die Gesellschaft offen sexistisch sei, wenn es um diese Dinge geht.

Foto: imago images/Future Image

Leo Altaras hat beim Filmfest in München den Film Servus Papa, See You in Hell vorgestellt. Altaras ist an der Seite von Jana McKinnon und Clemens Schick zu sehen und spielt Jean. Für diese Rolle wurde Altaras bereits für den Förderpreis Neues Deutsches Kino in der Kategorie Schauspiel nominiert. 2007 war Altaras in Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler von Regisseur Dani Levy zu sehen.

Foto: imago stock&people

Hannes Stein freut sich nach der Lesung beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb jetzt erst einmal auf den Urlaub mit seiner Familie. In einer Story auf dem Instagram-Kanal des Bachmann-Preises antwortete er auf die Frage, worauf er sich am meisten freue: »Wenn ich es hinter mir habe, meine Familie nachkommt und wir zusammen nach Israel fliegen.« Nach Klagenfurt sei er nur gekommen, weil seine »Freundin Vea Kaiser« ihn darum gebeten habe. »Ich habe noch nie irgendwelche Preise gewonnen und denke auch dieses Mal nicht, dass ich einen Preis gewinnen werde. So what?« Er sollte recht behalten.