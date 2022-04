Palina Rojinski hat ihren Geburtstag gefeiert. Die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin postete dazu einige Bilder auf ihrem Instagram-

Account. Die Feier fand in der legendären Berliner »Paris Bar« statt. Rojinski schrieb dazu: »Had a Birthday blast. Von Herzen Danke an alle, die mir so ein herzliches, warmes und schönes Fest bereitet haben!« Das Gerücht, sie habe geheiratet, wies die 37-Jährige mit einem einfachen »Fake News« zurück.

Foto: imago images/NurPhoto

Maroon 5 kommen für zwei Shows nach Israel. Die Band um Adam Levine wird am 9. und 10. Mai im Hayarkon-Park in Tel Aviv auftreten, das kündigte sie in den sozialen Medien an. Auch Fans des Hip-Hops können sich freuen: 50 Cent, der eigentlich Curtis James Jackson III. heißt, soll ebenfalls eine Show in Israel planen. Freunde der sehr leichten Musik kommen auch auf ihre Kosten: Justin Bieber will am 13. Oktober in Tel Aviv auftreten.

Foto: imago images/Future Image

Igor Levit hat am Montagabend ein besonderes »Hauskonzert« für die Ukraine gegeben. Der Pianist trat unter dem Motto #StandWithUkraine mit befreundeten Musikern und Schauspielern im Berliner Ensemble auf, um Geld für das »Aktionsbündnis Katastrophenhilfe« und damit für Menschen in dem von Russland angegriffenen osteuropäischen Land zu sammeln. Aus dem Kartenerlös und den Spenden kamen mehr als 29.000 Euro für den guten Zweck zusammen, wie das BE mitteilte.

Foto: imago images/Gartner

Christian Berkel hat von dem kürzlich verstorbenen ZDF-Filmchef Hans Janke Abschied genommen. Auf Instagram schrieb Berkel: »Ein Anruf oder Brief von Dir bedeutete mehr als eine Gagenerhöhung, es war, in liebevoller eleganter Form, ein Ausdruck Deiner Wertschätzung und Deiner ganz unmittelbar gelebten Liebe zu unserem Beruf, den zu fördern Du wie kein Zweiter berufen warst. Sei ein letztes Mal bedankt und umarmt.« Christian Berkel spielte in der ZDF-Sendung Der Kriminalist 14 Jahre lang den LKA-Hauptkommissar Bruno Schumann.