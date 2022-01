Yael Adler hat in der rbb-Talksendung Riverboat Berlin Tipps für Neujahrsvorsätze gegeben – und vor allem, wie man sie umsetzen kann. Wichtig sei, sagte die Medizinerin, sich kleine Ziele zu setzen. Gerade beim Projekt Gewichtsabnahme sollte man nicht gleich alles angehen, sondern sich vielleicht erst einmal den Nachmittagssnack sparen.

Das Thema Diäten sei allerdings weniger spannend auf Partys, schilderte die Dermatologin Adler. Gäste mit Hautproblemen würden sie eher darauf ansprechen. Bei den Wartezeiten für einen Facharzttermin ist das allerdings auch kein Wunder.

Yuriy Gurzhy hat ein Buch veröffentlicht. In Richard Wagner und die Klezmerband. Auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland nimmt der DJ die Leser mit auf eine Reise durch Berliner Klubs, hinter deren Bühnen und hat sich mit 55 Menschen unter anderem über die Frage unterhalten, ob es so etwas wie »das Jüdische« in der Musik gibt. Die Antwort? Es gibt keine, es gibt 55 verschiedene. Die Buchreportage ist im Ariella-Verlag erschienen.

Wolf Blitzer wird’s ganz warm ums Herz, wenn er im Auto sitzt und Lieder von Bruce Springsteen hört. Das schrieb der CNN-Journalist auf seinem Instagram-Account. Außerdem hat er seinen Fans wieder einmal ein neues T-Shirt präsentiert. Denn Blitzer ist ein Anhänger des American-Football-Teams Buffalo Bills, und nachdem die Sportler die AFC East Championship gewonnen hatten, brauchte er ein neues T-Shirt: Nun war er hinter den Kulissen der Sendung Situation Room in ebendiesem zu sehen. Es ist grau, und in blauen Buchstaben steht groß »Champions« drauf. Steht ihm gut.

Yotam Ottolenghi hat im beschaulichen Londoner Stadtteil Chelsea einen neuen Shop aufgemacht. »Vielen Dank für den herzlichen Empfang auf der Pavilion Road«, schrieb der israelische Koch auf seinem Instagram-Kanal. Wer also auf Kuchen, Salate oder warmes Frühstück steht, könnte sein kulinarisches Glück finden – nach der Pandemie.