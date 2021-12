Uri Zahavi wird ab Januar im Wechsel mit den Moderatorinnen Jule Jank und Jaele Vanuls das neue rbb-Format »schön + gut«, eine 30-minütige Ratgebersendung »von Verbrauchertipps und Tiere über Gesundheit bis hin zu Garten und Balkon« moderieren. Zahavi ist Sportjournalist und Sohn des Regisseurs Dror Zahavi.

Daniel Hope lädt seine Fans wieder zu Hope@Home ein, diesmal allerdings mit viel Lametta, denn bei Christmas@Home wird es weihnachtlich. Und natürlich auch musikalisch. Die Gäste des Musikers sind neben dem Pianisten Lang Lang die Sopranistin Fatma Said und der Gitarrist und Sänger Rea Garvey. Mit ihnen spielt er Hits wie »Have Yourself a Merry Little Christmas« oder Klassiker wie »Dezember« von Tschaikowski.

Guy Nattiv hat seinen Film Golda abgedreht. »It’s a wrap on Golda!« (»Drehschluss für Golda!«) postete der israelisch-amerikanische Oscar-Gewinner am Wochenende auf seinem Instagram-Account. Nattiv bedankte sich bei seinem Kameramann, dem Set-Designer, der Make-up-Artistin, die die Hauptdarstellerin Helen Mirren in eine unfassbare Golda verwandelte, der Kostümbildnerin und bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die aus aller Welt ins »eiskalte London« gekommen waren. Sein größter Dank ging an Helen Mirren selbst. Golda soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen.

David Baddiel war zu Gast in der Talkshow Late Night with Seth Meyers und hat viel Ernstes und Wichtiges über sein Buch Und die Juden? erzählt. Aber er hat auch über den schönsten Tag in seinem Leben gesprochen. Es war, das sagte Baddiel, nicht etwa die Geburt seiner Kinder, sondern der Tag, an dem das komplette Wembley-Stadion den von ihm (und dem britischen Comedian Frank Skinner) geschriebenen Song »Football’s coming home« gesungen habe. Hoffentlich haben das die Kinder gesehen.

Amar’e Stoudemire ist auf der Suche nach der Liebe. Das sagte er in einem Q&A auf seinem Instagram-Kanal. Der ehemalige Basketballspieler, der derzeit im Coaching-Team der Brooklyn Nets ist, sei dabei offen für einen Schidduch. Stoudemire war bereits einmal verheiratet und hat aus der ersten Ehe vier Kinder. Er würde sich eine jüdische Partnerin wünschen, da es das Leben einfacher machen würde, weil sie ihn vielleicht ein bisschen besser verstehen würde.