Netta Barzilai hat klare Worte an das vergangene Jahr gerichtet: »2020, du warst wie ein Kaugummi, der sich in meinem Haar verfangen hat.« Die israelische Sängerin, die wie viele andere Künstler zahlreiche Auftritte absagen musste, bedankte sich in einem Instagram-Post zudem für die 8000 Leute, die sich ihre Show angesehen haben.

Mayim Bialik

Mayim Bialik hat sich bei ihrem Schauspielkollegen Neil Patrick Harris entschuldigt. Das eigentliche Ereignis, das ihr derart peinlich war, liegt zwar schon eine Weile zurück – fast 30 Jahre, um genau zu sein –, aber es war ihr bis heute so unangenehm, dass sie sich ihr Unwohlsein darüber in der »Chicago Tribune« von der Seele schreiben musste. Damals war sie Gast bei einem Theaterauftritt von Harris und gab ihrem Kollegen nach seiner Performance keine Standing Ovations. Das bemerkte dieser und las zudem noch von ihren Lippen ab, wie sie sagte: Dafür stehe ich nicht auf. Harris nahm die Entschuldigung, nachdem er von Bialiks Text erfuhr, an und schickte Blumen.

Simon Cowell

Simon Cowell wird Teil der Jury der Talentshow The X Factor Israel. Das hat das »Variety«-Magazin Ende des Jahres berichtet. Cowell, der das ursprüngliche Format in Großbritannien mit­entwickelt hat, soll in der vierten Staffel über junge Talente entscheiden. »Im Laufe der Jahre haben wir so viele unglaubliche Talente von überallher entdeckt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Israelis so zu bieten haben.«

Gene Simmons

Gene Simmons hat seine Anerkennung für einen Polizisten aus dem Städtchen Somerset im US-Bundesstaat Massachusetts zum Ausdruck gebracht. Officer Matt Lima, der zu einem Einsatz in der Supermarktkette »Stop & Shop« gerufen wurde, fand eine Frau vor, die Lebensmittel für sich und ihre zwei Kinder gestohlen hatte, um ihnen über die Feiertage etwas kochen zu können. Lima, selbst Vater zweier Kinder, nahm die Anzeige nicht auf, sondern kaufte der Frau Gutscheine im Wert von 250 Dollar. Simmons twitterte: »Officer Lima! A real hero!«