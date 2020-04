Susan Sideropoulos hat mit der Familientherapeutin Katja Saalfrank über die Herausforderungen des Homeschooling gesprochen. In einem Instagram-Livestream thematisierten sie Fragen wie: Ruhig bleiben in Stress­situationen, Tagesstruktur und Kämpfe um Hausaufgaben. Saalfrank, die selbst vier Söhne hat, gab Sideropoulos, Mutter von zwei Jungs, den Tipp: Mit einem empathischen Perspektivwechsel gehe der Druck weg. Das komplette Gespräch gibt es als Video auf Susan Sideropoulos’ Instagram-Account.

Ruth Westheimer hat sich am Applaus für Menschen beteiligt, die in den USA derzeit in Krankenhäusern, Supermärkten und anderen systemrelevanten Berufen arbeiten. Leider wohne sie viel zu weit oben, als dass irgendjemand ihren Applaus hören könnte, twitterte die Sexualtherapeutin. »Mein Sohn rief mich aus Ottawa an, und ich habe einfach für seine Gegend mitapplaudiert«, schrieb Westheimer. Anfragen für Beziehungstipps in Zeiten der Pandemie lehne sie übrigens ab, schrieb sie, denn sie habe schon zu viele schwere Zeiten durchmachen müssen, und es bringe zu viele schlimme Erinnerungen hoch.

Gil Ofarim hat offenbar ein Herz für die Automarke Porsche. In einem Instagram-Post schrieb der Musiker, dass sein erstes Spielzeugauto aus dem schwäbischen Betrieb kam, und dass er in einem Auto dieser Marke saß, als er erfuhr, dass »das Album von null auf fünf in die Charts eingestiegen ist«. Obwohl derzeit alle in Parkposition seien, freut sich Ofarim bereits jetzt darauf, bald wieder Auto zu fahren.

Lior Raz hat mit dem restlichen Cast von Fauda ein Video gedreht, in dem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht nur nacheinander mit ihrem bürgerlichen Namen vorstellen, sondern in dem sie auch empfehlen, zu Hause zu bleiben und sich die neue Staffel der israelischen Hit-Serie anzusehen. Auch Itzik Cohen aka Captain Ayub ist mit von der Partie. Er begrüßt und verabschiedet die Zuschauer.