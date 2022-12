Selenskyj und der jüdische Witz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der neuen Folge der Netflix-Talkshow des amerikanischen Moderators David Letterman My Next Guest Needs No Introduction aufgetreten. Dabei erzählte Selenskyj einen Witz über das russische Militär:

»Treffen sich zwei jüdische Männer aus Odessa. Fragt der eine: ›Und wie ist die Lage? Was sagen die Leute?‹

Der andere antwortet: ›Was die Leute sagen? Nu, sie sagen, es ist Krieg.‹

›Was für ein Krieg?‹

›Russland kämpft gegen die NATO.‹

›Im Ernst?‹

›Ja, ja! Russland kämpft gegen die NATO.‹

›Und wie läuft der Krieg?‹

›Nun, 70.000 russische Soldaten sind tot, der Raketenvorrat ist fast aufgebraucht und viele Geräte sind beschädigt, in die Luft gesprengt.‹

›Und was ist mit der NATO?‹

›Was mit der NATO ist? Die NATO ist noch nicht einmal da!‹«

Das Publikum und der Moderator mussten sehr darüber lachen.

luftangriffe Israelischen Medienberichten zufolge wurde das Gespräch im Oktober vor einem kleinen Live-Publikum auf einem Bahnsteig der Kiewer Metro aufgezeichnet. Der Ort bot Schutz vor russischen Luftangriffen.

Bevor Selenskyj 2019 Präsident wurde, war er Schauspieler und Komiker und vor allem für seine Hauptrolle in der Comedy-Serie Diener des Volkes bekannt.

Darin geht es um einen Gymnasiallehrer, den seine Schüler dazu drängen, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, weil er in einem heimlich aufgezeichneten privaten Telefonat die Korruption im Land angeprangert hat. ja