Europäische Rabbinerkonferenz koordiniert Hilfe

Die Konferenz Europäischer Rabbiner hat Polens Oberrabbiner Michael Schudrich zum Koordinator der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus der Ukraine ernannt. Das teilte die Organisation am Montag in München mit. Schudrich erklärte, man werde sich mit anderen religiösen Wohltätigkeitsorganisationen abstimmen. Der 66-jährige Schudrich, Sohn polnischer Einwanderer in New York, ist seit 2004 Oberrabbiner von Polen.

Die Rabbinerkonferenz wolle alles in ihrer Macht Stehende tun, um der ukrainischen jüdischen Gemeinschaft zu helfen, sagte Schudrich. Dazu gehört laut Mitteilung der Konferenz die Verteilung von Lebensmittel an diejenigen, die nicht ausreisen können oder wollen.

kooperation Man stehe mit dem Oberrabbiner von Odessa, Shlomo Baksht, und den anderen Rabbinern in der Ukraine in enger Verbindung, um jüdische Flüchtlinge auf ihrem Weg in angrenzende Länder wie Moldau, Ungarn und Polen zu unterstützen. Zudem gebe es eine Kooperation mit der Jewish Agency bei Ausreisen nach Israel.

Die Konferenz Europäischer Rabbiner vertritt nach Eigenangaben rund 1000 Rabbiner von Dublin bis Wladiwostok und damit die größten jüdischen Gemeinden Europas. Präsident ist der Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt. kna/ja