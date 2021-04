Brutaler Angriff auf jüdische Fußgänger in Brooklyn

Im Williamsburg, einem Teil des New Yorker Stadtbezirks Brooklyn, hat sich am Samstag ein mutmaßlich antisemitisch motivierter Angriff ereignet. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Mini-Van zwei Mal vorsätzlich im Rückwärtsgang in eine Gruppe ultraorthodoxer Männer fährt. Nach dem Angriff fährt das Auto in hoher Geschwindigkeit davon.

FESTNAHME Der Fahrer des Mini-Vans wurde am Sonntag von der New Yorker Polizei festgenommen, berichtet das Nachrichtenportal »The Algemeiner« unter Berufung auf Lokalmedien. Der Tatverdächtige sei 26 Jahre alt.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Die fünf Opfer des Angriffs sind laut »The Algemeiner« im Alter zwischen elf und 82 Jahren. Ein Opfer sei wegen einer Fußverletzung medizinisch behandelt worden.

Das American Jewish Committee (AJC) sprach auf Twitter von einem »entsetzlichen antisemitischen Angriff«. Das AJC erklärte außerdem seine volle Solidarität mit den Opfern und dankte der New Yorker Polizei für die rasche Festnahme eines Tatverdächtigen. ja