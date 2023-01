Auschwitz-Gedenken ohne Russland

Wegen des Krieges in der Ukraine wird Russland von der bevorstehenden Feier zum 78. Jahrestag der Befreiung des Nazi-Todeslagers Auschwitz durch die Rote Armee ausgeschlossen. Dies teilte das Auschwitz-Museum am Mittwoch mit.

Angesichts der Aggression gegen die Ukraine seien Vertreter der Russischen Föderation nicht zur diesjährigen Gedenkfeier eingeladen worden, sagte Museumssprecher Piotr Sawicki der Nachrichtenagentur AFP. Bisher hat Russland jedes Jahr am 27. Januar an der Gedenkfeier teilgenommen, üblicherweise sprach der russische Delegierte bei der Zeremonie.

BOTSCHAFTER Der Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, sagte, es sei offensichtlich, dass er im aktuellen Kontext »keinen einladenden Brief an den russischen Botschafter unterschreiben« könne. »Ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.«

Russland werde nach diesem Konflikt »eine extrem lange Zeit und eine sehr tiefe Selbstprüfung brauchen, um zu den Treffen der zivilisierten Welt zurückzukehren«. ja