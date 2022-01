Antisemitischer Angriff im 19. Arrondissement?

In der französischen Hauptstadt soll es Anfang Dezember zu einem antisemitischen Angriff auf eine 74-jährige Frau gekommen sein. Das berichtete das Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) nun in einer seiner jüngsten Pressemitteilungen, in der es die Tat auf das Schärfste verurteilt.

Verletzungen Laut der Mitteilung soll es sich bei den Angreifern um zwei Männer zwischen 16 und 17 Jahren gehandelt haben. Sie sollen die Frau in ihrem Apartment brutal angegriffen und ihren Schmuck gestohlen haben. Die Rentnerin soll dabei Verletzungen erlitten haben.

Die Tat erinnert an andere brutale Übergriffe in Paris und an die antisemitischen Ermordungen von Mireille Knoll und Sarah Halimi, zwei jüdische Frauen, die im 11. Arrondissement getötet wurden. Am 23. März 2018 wurde die Leiche der 85-jährigen Mireille Knoll mit elf Stichwunden in ihrer Wohnung gefunden. Ein Jahr zuvor attackierte ein Nachbar die 65-jährige Sarah Halimi, eine jüdische Rentnerin, brutal und tötete sie. ja