Selenskyj will zur Knesset sprechen

Es sei ihm eine Ehre, den ukrainischen Präsidenten zu empfangen, schrieb das Büro von Knessetpräsident Mickey Levy am Dienstag. Am Sonntag soll Wolodymyr Zelenskyj vor dem israelischen Parlament sprechen, berichten israelische Medien. Er hatte bereits in der vergangenen Woche darum gebeten. Es wird erwartet, dass er Jerusalem um konkrete Hilfe bitten wird.

ZOOM-MEETING Zunächst hatte Levy geantwortet, dass eine Ansprache aufgrund der aktuellen Winter-Parlamentspause nicht möglich sei, bot aber an, stattdessen ein Zoom-Meeting mit einigen Knesset-Mitgliedern durchzuführen. »Wir befürchteten, dass nicht alle Abgeordneten so kurzfristig kommen können, weil sie Pläne haben«, hatte ein Beamter aus dem Büro Levys geantwortet.

Anschließend hätten sich Zelenskyj-Berater noch einmal an Levy gewandt. Der habe daraufhin dem ukrainischen Botschafter in Israel, Yevgen Korniychuk, vorgeschlagen, die Rede von Zelenskyj um 18 Uhr abzuhalten, heißt es. Es ist bislang allerdings noch nicht klar, ob Kiew dies bereits bestätigte.

Es gibt Befürchtungen, dass auch der russische Präsident vor der Knesset sprechen will.

Zelenskyj hatte am vergangenen Dienstag per Videoschalte vor dem britischen Parlament gesprochen und soll am Mittwoch vor dem US-Kongress eine Rede halten, während er versucht, die westliche Welt dazu zu bewegen, seinem Land während der russischen Invasion zu helfen.

TREFFEN Verschiedene Zeitungen in Israel berichten, dass jetzt auch der russische Vertreter in Israel um ein »dringendes Treffen« mit Levy gebeten habe. Es heißt, Botschafter Anatoly Viktorov soll noch am Mittwoch mit dem Knessetpräsidenten zusammenkommen. Ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenseite Walla anonym, dass das Ziel des Treffens wahrscheinlich sei, gegen Zelenskyjs Rede zu protestieren. Unterdessen habe dies die Befürchtung geweckt, dass der russische Präsident Wladimir Putin ebenfalls darum bitten könnte, vor der Knesset zu sprechen.

Am Dienstag hatte der israelische Außenminister Yair Lapid zum ersten Mal seit der russischen Offensive mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba gesprochen. In einem »langen und positiven« Gespräch informierte Lapid Kuleba über die anhaltenden Bemühungen Israels, im andauernden Krieg in der Ukraine zu vermitteln und Hilfe zu leisten.

Immer wieder wird auch Jerusalem als möglicher Ort von Friedensgesprächen erwähnt, da Israel gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland unterhält.