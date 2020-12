US-israelische Delegation fliegt am Dienstag nach Marokko

Nach der Annäherungsvereinbarung zwischen Marokko und Israel fliegt am Dienstag eine US-israelische Delegation in das nordafrikanische Land. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte dies am Montag bei einem Treffen mit Jared Kushner in Jerusalem an.

WATCH LIVE! Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Senior Presidential Advisor Jared Kushner participate in a tree-planting ceremony at the Grove of Nations. https://t.co/fV2WToxTHd — PM of Israel (@IsraeliPM) December 21, 2020

Kushner, Berater und Schwiegersohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, werde gemeinsam mit dem israelischen Sicherheitsberater Meir Ben-Schabat Marokkos König Mohammed VI. besuchen.

Netanjahu bat um Übermittlung »herzlichster Grüße« des ganzen israelischen Volkes an Marokkos König. Er sagte, weitere arabische Länder wollten sich Israel annähern. Kushner sagte, Trumps Politik habe zu einer »Explosion des Friedens« in der Region geführt.

Trump hatte am 10. Dezember mitgeteilt, dass nach den Emiraten, Bahrain und dem Sudan auch Marokko die Beziehungen zu Israel normalisieren will. Er sprach von einem »historischen Durchbruch«. Das Abkommen zwischen Marokko und Israel stößt in der arabischen Welt auf unterschiedliche Reaktionen.